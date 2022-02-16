ألذ مشروب شتوي مفضل أعملي مشروب السحلب بالنشا على أصوله بقوام مظبوط وطعم رهيب

يحتاج الكثير من الناس في فصل الشتاء إلى تناول بعض المشروبات التي تعنل على تدفئة الجسم بشكل سريع سواء كانت هذه الأشياء طعام أو مشروبات فكلاهما يعملان على تدفئة الجسم بشكل سريع، وتوجد هناك العديد من المأكولات الشهيرة في فصل الشتاء ومنها الكرنب أو البطاطا وغيرها من المأكولات الأخرى التي تعمل على تدفئة الجسم وكذلك توجد هناك العديد من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم ومنها السحلب أو الكاكاو والعديد من المشروبات الأخرى اللذيذة التي تعمل على تدفئة الجسم بشكل سريع وملحوظ.

حيث تعتبر المشروبات هي التي لها القدرة بشكل كبير على تدفئة الجسم وبشكل أسرع وأقوى من المأكولات، ويعتبر السحلب من المشروبات الشهيرة في فصل الشتاء التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار حيث يمكننا تناول مشروب السحلب في العديد من الأوقات مثل إمكاننا تناوله في الصباح أو المساء أو أي وقت أخر على مدار اليوم نشعر به بالسقيع، ودائما نلاحظ عندما نقوم بتناول مشروب السحلب في الكافيهات الخارجية نجد أنهم يعملون على تقديمه بأشكال مختلفة مثل تقديمه عن طريق إضافة قطع الفواكه المختلفة به أو تقديمه سادة ذات قوام كثيف وفي جميع حالاته يبدو بطعم لذيذ.

لذلك دائما نجد السيدات والناس عندما يرغبون بتناول مشروب السحلب يقومون بالذهاب إلى بعض الكافيهات الخارجية التي تعمل هذه الكافيهات على تقديمه بأغلى الأسعار، ولكننا علينا القيام بعمل مشروب السحلب في المنزل مثل الطعم الذي نقوم بتناوله في الكافيهات وبطريقة سهلة وبسيطة، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي طريقة عمل مشروب السحلب في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

طريقة عمل السحلب

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من بودرة السحلب.

ملعقة واحدة ونصف صغيرة من النشا.

كوب من الحليب وهو الكوب الذي تعملين على تناولك به.

كمية من السكر الأبيض على حسب رغبتك.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كمية من المسكرات أو الفواكه على حسب رغبتك.

طريقة التحضير