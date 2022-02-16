موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 لاستخراج نتائج الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، الطلاب من مختلف المراحل الدراسية يبحثون عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 ، ليقوموا بالاستعلام عن نتائجهم، والتي من المقرر أن تظهر على الموقع الرسمي التي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل إعلان النتائج عليهم، والجدير بالذكر أن النتائج من أول الصف الخامس الابتدائي، وإلى الصف الثاني الثانوي ستظهر على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التي سبق وخصصته الوزارة وأعلنت عنه للطلبة والطالبات من أجل الإعلان عن النتائج، وفي مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم بالتفصيل رابط الموقع، وكيفية استخراج نتائج الطلبة والطالبات منه بالتفصيل، لذا كونوا معنا.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، وهذا موقع رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم، ومن خلاله سيتم الإعلان عن نتائج الطلبة والطالبات، حيث ستظهر نتائج الصف الخامس الابتدائي عليه وحتى نتائج الصف الثاني الثانوي، وذلك بمختلف المدارس في محافظات الجمهورية، وليس بمحافظة بعينها، وما على الطالب سوى إدخال الرقم القومي الخاص به، ثم يقوم بتحديد المرحلة والصف والفصل الدراسي، ومن ثم سيقوم بالاستعلام عن نتيجته، وذلك بعد ظهورها بالفعل بالمحافظة أو مدرسته، وفي الفقرة القادمة سنوضح لكم بالتفصيل كيفية استخراج أي نتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

بعد إعلان المدارس والمحافظات عن ظهور النتيجة بها سواء نتيجة الشهادة الإعدادية أو الصف الخامس الابتدائي أو نتيجة الصف الأول الثانوي، ستكون بعدها متاحة على رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، وبعدها يمكن للطلبة والطالبات زيارة الموقع كي يقوموا باستخراج نتائجهم عبر الموقع بكل سهولة، ويمكن بخطوات بسيطة استخراج أي نتيجة عبر الخطوات التالية: