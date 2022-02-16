برلمان أوروبا يصادق على مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسب شبكة "يورو نيوز"، جدد البرلمان الأوروبى دعمه للسيادة الوطنية ووحدة أراضى أوكرانيا، معلنًا عن الموافقة على حزمة مساعدات مالية طارئة بقيمة 1.2 مليار دولار لمواجهة الغزو الروسى المحتمل.

وكانت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا قد تصاعدت بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.