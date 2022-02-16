مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - أن عشرات المُستوطنين وطلاب المعاهد الدينية اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته برفقة حاخامات قدموا شروحا مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بشكل شبه يومى، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع فى الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.