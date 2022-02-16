بيلاروسيا: لن يبقى جندى روسى واحد فى البلاد بعد المناورات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكى، فى مؤتمر صحفى "لن يبقى جندى روسى واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات (العسكرية) فى بيلاروسيا بعد إجراء المناورات مع روسيا".
وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن الإثنين، أن جزءا من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حاليًا فى روسيا وبيلاروسيا شارف على الانتهاء، وذلك تزامنًا مع مخاوف الغربيين من غزو روسى وشيك لأوكرانيا.
والخميس الماضي، باشر الجيشان الروسى والبيلاروسى مناورات عسكرية مشتركة فى بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو.
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