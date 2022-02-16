روسيا تتوعد بريطانيا بالانتقام

وقال لافروف، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن روسيا ستنتقم فى حال فرضت بريطانيا أى عقوبات جديدة على موسكو، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
جاء ذلك بعدما شككت بريطانيا فى انسحاب روسيا من أوكرانيا، إذ قال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إنه "لا يوجد أدلة على انسحاب روسى من حدود كييف"، مضيفًا أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بوقف تصعيد التوتر.
وتابع المسؤول البريطانى، بأن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن هناك 60% من القوات الروسية ما زالت على حدود أوكرانيا، مؤكدًا أنه "من غير المفيد" تحديد مواعيدًا لغزو روسى محتمل لكييف.
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