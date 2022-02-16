عاجل- بوتين ينبذ الحرب.. ويقترح وسيلة للتوصل لاتفاق

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، بحسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، "اقترحنا مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق بشأن الأمن المشترك ولم نتلق ردًا إيجابيًا.

وكانت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا قد تصاعدت بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.