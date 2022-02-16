سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يرسم خطوطا حمراء.. ويهاجم روسيا

قال السفير الأوكراني لدى بريطانيا، فاديم بريستايكو، الأربعاء، إن التهديد الروسي لا يزال قائما، مشددا على أن بلاده "لن تتنازل عن أراضيها".

وذكر بريستايكو، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن "التهديد الروسي لا يزال قائما هذا ما نراه الآن، وفي نفس الوقت لا نعلم إن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيقرر إرسال مزيد من القوات للحدود".

وأضاف: "هذا التوتر الأمني على حدودنا وعدم التوصل لاتفاق يدفعنا للتفكير أن هجوما وشيكا ما يزال قائما، بالإضافة إلى استمرار الضغط علينا".

وتابع: "أوكرانيا لديها رؤيتها الخاصة لمستقبلها، مهما قررت القوى الدولية يجب أن يتحدثوا إلينا أولا.. أتفهم أننا يجب أن نقدم شيئا وإلا سيتم مهاجمتنا ولكن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها".

وشدد بريستايكو على أن أوكرانيا "لن تتفاوض على التنازل عن أراضينا، وسيادتنا وطريقة حياتنا، أو رفض روسي لعضويتنا في الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو أو أي مؤسسة ستسهم في تنمية بلادنا".

وأبرز السفير الأوكراني لدى بريطانيا: "بعد مقتل 13 ألف من مواطنينا فقد تجاوزنا نقطة تصديق الكلمات الروسية، نريد أن نرى أفعالا، إذا قاموا بسحب قواتهم من حدودنا فلن نسعى لأي تصعيد".

وكانت روسيا أعلنت، الثلاثاء، سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا، إلا أن قادة الدول الغربية ما يزالون يتخوفون من احتمال شن هجوم على كييف.