رغم فتح صفحة جديدة.. "مصير مجهول" لكارتيرون مع الزمالك

واصل الزمالك المصري نتائجه السلبية محليا وقاريا، ليصبح موقف مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون متأرجحا بين البقاء والرحيل، استنادا على خلافات قديمة مع رئيس ناديه مرتضى منصور.

باتريس كارتيرون كان قد رحل عن قيادة الزمالك عام 2020 رغما عن الإدارة بقيادة مرتضى منصور، ليتولى تدريب التعاون السعودي بعد تسديد الشرط الجزائي للنادي الأبيض، وهو الأمر الذي تسبب في غضب رئيس النادي المصري.

هل عادت الحرب؟

رئيس الزمالك ظهر في مقطع مرئي شهير عام 2020 يتفاوض أمام الكاميرا مع باتريس كارتيرون ويطالبه بالبقاء، لكن الفرنسي لم يرحب بالفكرة ليرحل بعد ذلك، ويتعرض للهجوم من مرتضى منصور.

وفي خلال فترة تجميد مرتضى منصور التي استمرت لعام كامل، تعاقدت لجنة مؤقتة كُلفت بإدارة الزمالك مع باتريس كارتيرون، ليضطر رئيس النادي الأبيض للتعامل مع المدرب الفرنسي مجددا بعد عودته لمقعده.

لكن مرتضى منصور أكد أنه فتح صفحة جديدة مع المدرب الفرنسي، وأنه لا ينوي إقالته مثلما توقع البعض، معلنا دعمه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة دون أي أزمات.

وفي لقاء مع كارتيرون منذ أسابيع قليلة، ألمح مرتضى منصور إلى رحيل كارتيرون في السابق، وقال إن "المال ليس كل شيء"، في إشارة إلى رحيل المدرب الفرنسي من قبل كان بسبب المال.

وفي أول مباراة بعد فوز مرتضى منصور بانتخابات نادي الزمالك ليضمن مقعده لأربع سنوات مقبلة، تعثر النادي الأبيض بالتعادل في ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنغولي (2-2) في مستهل مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

النتائج السلبية تواصلت بهزيمة مفاجئة في الدوري المصري أمام سموحة (2-0) حرمت الأبيض من الانفراد بالصدارة ولو مؤقتا، في ظل غياب الأهلي وتأجيل مباراتين له، ليتساوى الزمالك مع الأهلي برصيد 19 نقطة في القمة.

قليل من الهدوء

يرى محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق أن الفترة المقبلة تتطلب القليل من الهدوء بين باتريس كارتيرون وإدارة النادي الأبيض من أجل مصلحة الفريق.

وفي تصريحات لموقع "دوت الخليج" قال أبو رجيلة: "يجب أن نتريث قليلا، الفترة المقبلة لا تحتمل القرارات الانفعالية، يجب أن تكون هناك جلسة بين الإدارة وكارتيرون للحديث عن أسباب التراجع".

ويستعد الزمالك لمواجهتين خارج الديار في دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي، السبت المقبل، والثانية في المغرب ضد الوداد المغربي يوم 25 فبراير.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الفترة المقبلة تحتاج إلى الاستقرار، الفريق سيخوض مباراتين خارج ملعبه في دوري الأبطال، ولا يوجد وقت لتغيير المدير الفني، لذلك يجب أن يتحلى الجميع داخل النادي بالهدوء ودعم الفريق".

ويسعى الزمالك إلى تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال عندما يواجه ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي ليتجاوز التعثر في استاد القاهرة بالجولة الأولى، مع تجنب الهزيمة في المغرب أمام الوداد للحفاظ على حظوظه في العبور إلى ثمن النهائي.