روسيا تتهم حلف الناتو بالتتجسس عليها

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء :"أنه تم ضبط محاولات التجسس وكشف منفذيها، ومن ثم وضعت الوحدات البحرية الروسية فرقاطات حلف شمال الأطلسي، التى حاولت التجسس تحت مراقبتها".
وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، شاهد تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية فى البحر المتوسط أمس الثلاثاء، وفى سياق متصل، أوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، أن بلادها تضطر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمنها وأمن المواطنين فى وقت تنشأ فيه بؤر التوتر عند حدودها.
وقالت: "من أسباب تفاقم الوضع المتوتر حول روسيا استمرار الغرب فى تسليم الأسلحة الهجومية إلى نظام الحكم فى أوكرانيا".
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