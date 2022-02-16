عاجل- الأسوأ.. الناتو يصدر بيانا بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، لم نشهد حتى الآن أى تخفيف للتصعيد الروسى على حدود أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو مستمرة فى التصعيد وحشد قواتها على حدود كييف.

وتابع بأن روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من غزو شامل لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أعداد القوات الروسية عند الحدود تزداد.

وأكد أن الحلف يراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود كييف، معربا عن استعداده للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.