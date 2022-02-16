الفراعنة فعلوها بـ"طريقة مذهلة".. رصدوا غياب الموظفين

إن تقليد تسجيل غياب الموظفين عن العمل ليس تقليدا مرتبطا بالعصر الحديث الذي شهد ثورة إدارية، لكنه يعود إلى العصور الغابرة وتحديدا في عهد المصريين القدماء: الفراعنة.

وقال موقع "mymodernmet" إن أصحاب الأعمال في العهد الفرعوني كانوا يسجلون على ألواح صخرية أيام إجازات العمال لديهم.

ويوجد لوح من هذه في المتحف البريطاني ويعود تاريخه إلى عام 1250 قبل الميلاد، وتظهر التوازن بين العمل والحياة.

وأدرج في هذا اللوح 40 عاملا، حيث يتم وضع علامة عند كل يوم عمل يغيبون عنه، لأسباب تتراوح ما بين المرض والالتزامات العائلة .

واللوح المصنوع من الحجر الجيري يعرف باسم "أوستراكون"، وعليه كتابة باللغة الهيراطيقية، باللونين الأحمر والأسود.

ويتم في اللوح تمييز الأيام حسب الموسم والرقم، فمثلان هناك الشهر الرابع من الشتاء وفي يوم 24 منه غاب عامل بينيوب لأن والدته كانته مريضة.

وغاب موظفون آخرون بسبب إصابتهم بالمرض، كما اضطر العديد من الموظفين إلى أخذ إجازة لتحنيط أقاربهم المتوفين.