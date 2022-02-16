اليابان تدرس تخفيف الإجراءات الاحترازية عن الوافدين

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون يابانيون أن الحكومة المركزية تخطط لرفع سقف عدد الوافدين الجدد يوميًا والذى ارتبط بمكافحة فيروس كورونا المستجد، من 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف بداية من شهر مارس المقبل، مع النظر فى إلغاء شرط الحجر الصحى الصارم عند الوصول.





وقال مصدر مطلع بالحكومة، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو الرسمية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس إلغاء فترة الحجر الصحى الحالية البالغة سبعة أيام للوافدين غير المقيمين إذا قدموا شهادات تظهر نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية وتلقيهم لجرعة لقاح ثالثة.

وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت فى نهاية نوفمبر الماضى قيودا من أجل منع تفشى متغير أوميكرون شديد الانتقال، تمنع دخول الرعايا الأجانب، مع استثناءات قليلة، حتى نهاية هذا الشهر ولكن هذه القيود، وهى الأكثر صرامة بين مجموعة الدول الصناعية السبع، تعرضت لانتقادات حادة نظرًا لصرامتها من قبل دوائر الأعمال والمؤسسات الأكاديمية فى الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤتمرًا صحفيًا يوم غد الخميس لشرح تفاصيل الخطة، فيما قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة إن حوالى 150 ألف طالب أجنبى يحملون تأشيرات دخول لليابان لم يتمكنوا من دخول البلاد بحلول نهاية العام الماضى بسبب ضوابط كوفيد-19 الحدودية.

وكشف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو فى مؤتمر صحفى دورى أن عدد الأشخاص الذين دخلوا اليابان حديثًا فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 فبراير بلغ حوالى 6 آلاف شخص، مضيفًا أن الحكومة تدرك أن هناك طلبات مختلفة فيما يتعلق بالإجراءات، وإنها تدرس تقديم خطة لتخفيفها فى أقرب وقت ممكن.