هل بدأت الحرب؟.. هجوم سيبراني شرس على أوكرانيا

قال وزارة الدفاع الأوكرانية، الأبعاء، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني "غير مسبوق"، مؤكدة أنه لا يزال مستمرا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن المهاجمين نجحوا في اكتشاف نقاط الضعف في التعليمات البرمجية.

وأضافت أن موقعها يستعين بشبكات أميركية في انتظار حل مشكلة "القرصنة الإلكترونية".

وقالت كييف، الثلاثاء، إن موقع وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفيين حكوميين تعرضا لهجوم إلكتروني.

وجاء هذا الإعلان رغم توالي التصريحات المتفائلة من مختلف الأطراف بشأن خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إنه "لا يريد الحرب" فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا.

ورغم ذلك لا يزال القلق من احتمال اندلاع الحرب قائما، خاصة أن سيناريوهات وضعت لها تتحدث عن احتمال انطلاقها مع هجوم إلكتروني واسع.

وتعرضت مواقع إلكترونية أوكرانيا إلى هجمات سيبرانية في يناير الماضي.