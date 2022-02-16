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وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء ، يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن وظائف وزارة الدفاع السعودية ، حيث يضمن المواطن التعيين براتب مجزي ، وقد أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن بعض الوظائف للنساء ، تابعة لوزارة الدفاع السعودية ، وذلك عبر منصة القبول الموحد بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع السعودية ، وقد اعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عن بعض الوظائف لمعلمي رياض الأطفال من النساء ، وقد وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، وكذلك سنتعرف علي طريقة التسجيل ، من خلال السطور التالية.
وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء
كانت الإدارة العامة للخدمات الطبية ، قد أعلنت في وقت سابق عن وظائف للنساء كمعلمة رياض أطفال ، وقد وضعت مجموعة من الشروط يجب توافرها في الراغبين للتقدم للوظيفة ، ومن هذه الشروط ما يلي :
- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.
- أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.
- يكون المؤهل متطابق مع الوظيفة المتقدم إليها.
- أن تكون لديها خبرة كافية في المجال ، مع تقديم أوراق تثبت ذلك.
- تكون لديها خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
- لديها القدرة علي إعداد بطاقات تقرير تقدم الطالب.
- إعداد ومراجعة المنهج المقرر وإجراءات التقييم.
- عمل سجلات لكافة التقييمات وتقديم المعلومات اللازمة للمدير.
- لديها القدرة علي الحفاظ علي السلوك المنظم والانضباط داخل حجرة الدراسة.
- في حالة إن المتقدمة متزوجة أن يكون الزوج حامل للجنسية السعودية.
- أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وليس لديها أي سجلات اجرامية.
- تتمتع بشخصية قيادية وصحة سليمة قادرة على الالتزام وتحمل المسؤولية.
طريقة التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية
- أولا الدخول إلي موقع وزارة الدفاع السعودية.
- يكتب الشخص جميع بياناته الشخصية ، من البريد الإلكتروني ، والرقم السري.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- الإجابة عن كافة المعلومات التي يطلبها الموقع ، وملئ البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.
- إبداء الموافقة علي الشروط المطروحة.
- الدخول علي مجال الخدمات الطبية ، واختيار الوظيفة المراد التسجيل فيها.
مواصفات وظائف وزارة الدفاع للنساء
- تكون الوظيفة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
- تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية.
- الدور الذي تقوم به هو التدريس والشؤون الأكاديمية.
- درجة التوظيف تكون متعاقد في الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
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