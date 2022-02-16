الارشيف / أخبار عالمية

وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء اعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عن بعض الوظائف لمعلمي

وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء ، يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن وظائف وزارة الدفاع السعودية ، حيث يضمن المواطن التعيين براتب مجزي ، وقد أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن بعض الوظائف للنساء ، تابعة لوزارة الدفاع السعودية ، وذلك عبر منصة القبول الموحد بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع السعودية ، وقد اعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عن بعض الوظائف لمعلمي رياض الأطفال من النساء ، وقد وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، وكذلك سنتعرف علي طريقة التسجيل ، من خلال السطور التالية.

وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء

كانت الإدارة العامة للخدمات الطبية ، قد أعلنت في وقت سابق عن وظائف للنساء كمعلمة رياض أطفال ، وقد وضعت مجموعة من الشروط يجب توافرها في الراغبين للتقدم للوظيفة ، ومن هذه الشروط ما يلي :

  • اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.
  • أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.
  • يكون المؤهل متطابق مع الوظيفة المتقدم إليها.
  • أن تكون لديها خبرة كافية في المجال ، مع تقديم أوراق تثبت ذلك.
  •  تكون لديها خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
  • لديها القدرة علي إعداد بطاقات تقرير تقدم الطالب.
  • إعداد ومراجعة المنهج المقرر وإجراءات التقييم.
  • عمل سجلات لكافة التقييمات وتقديم المعلومات اللازمة للمدير.
  • لديها القدرة علي الحفاظ علي السلوك المنظم والانضباط داخل حجرة الدراسة.
  • في حالة إن المتقدمة متزوجة أن يكون الزوج حامل للجنسية السعودية.
  • أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وليس لديها أي سجلات اجرامية.
  • تتمتع بشخصية قيادية وصحة سليمة قادرة على الالتزام وتحمل المسؤولية.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية

  • أولا الدخول إلي موقع وزارة الدفاع السعودية.
  • يكتب الشخص جميع بياناته الشخصية ، من البريد الإلكتروني ، والرقم السري.
  • الضغط علي تسجيل الدخول.
  • الإجابة عن كافة المعلومات التي يطلبها الموقع ، وملئ البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.
  • إبداء الموافقة علي الشروط المطروحة.
  • الدخول علي مجال الخدمات الطبية ، واختيار الوظيفة المراد التسجيل فيها.

مواصفات وظائف وزارة الدفاع للنساء

  • تكون الوظيفة بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
  • تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية.
  • الدور الذي تقوم به هو التدريس والشؤون الأكاديمية.
  • درجة التوظيف تكون متعاقد في الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا