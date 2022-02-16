أسباب حرمان المستفيد من حساب المواطن وتجميد الحساب 1443

طرحت الحكومة السعودية حزمة من البرامج عبر المواقع الإلكترونية يستفيد منها فئات متعددة من أبناء المملكة العربية السعودية، من بين هذه البرامج نتحدث عن برنامج حساب المواطن والذي يختص بالفئة المتوسطة والمنخفضة من السعودين ممن يحتاجون للدعم المادي بصفة شهرية لتغطية متطلبات الحياة المعيشية، ويستطيع كافة المواطنين تقديم طلب الحصول على هذا الدعم ممن تنطبق عليهم شروط الإستحقاق كما يتمكن الأشخاص الذين لم يتم قبول طلبهم من تقديم طلب يعرف بمراجعة نتيجة الأهلية ولكن بحد أقصى 90 يوما من معرفة نتيجة الأهلية.

شروط الأهلية للإستفادة من دعم حساب المواطن

تتمثل شروط الإستحقاق للحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة السعودية والذي يعرف ببرنامج حساب المواطن في النقاط الآتية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للإستفادة من حساب المواطن يحمل الجنسية السعودية.

لا يسمح للأشخاص من هم أقل من 35 عاماً بتقديم طلب الحصول على حساب المواطن باستثناء الشخص الذي يكون تابعاً لشخص آخر مستوفي شروط الإستحقاق.

تتمكن الأرامل والمطلقات وخاصة من لديها أبناء لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً من الحصول على الدعم المالي عبر برنامج حساب المواطن.

في حالة الإستفادة من برنامج دعم مالي آخر تقدمه الحكومة السعودية لا يحق لهذا الشخص تقديم طلب الحصول على حساب المواطن.

إذا كان المواطن يمتلك عقود ملكية تشمل العقارات أو سجل تجاري لا يمكنه تقديم طلب الحصول على برنامج حساب المواطن.

يستطيع الأشخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية قيمة برنامج حساب المواطن التي حددها لكل فئة من الحصول على الدعم.

أسباب حرمان المستفيد من حساب المواطن وتجميد الحساب