Samsung galaxy S22 ultra مواصفات هاتف سامسونج ألترا الجديد وماهي الممميزات والعيوب

الكثير منا في حاجة إلى شراء هواتف محمولة جديدة، ويتم البحث بكثرة عن Samsung galaxy S22 ultra مواصفات حيث أن جهاز سامسونج من الأجهزة المتداولة بكثرة في الأسواق، والذي يتوافر منه مجموعة من الموديلات المختلفة، كما يتوافر منه جميع الأسعار لتتناسب مع جميع الفئات، وإليكم مواصفات الهاتف لنسهل عليكم أمر شراؤه.

Samsung galaxy S22 ultra مواصفات

أصدرت شركة سامسونج هاتفها الأقوى Samsung galaxy S22 بمواصفاته الهائلة، فشاشة الجهاز الخاصة به داعمة لخاصية 120HZ، كما أنها تعتبر أكبر من الإصدارات السابقة، وتأتي الكاميرا الخاصة به بصورة ممتازة، كما فالشحن بالجهاز أسرع من المتوقع مع بطارية داخلية، وإليكم المواصفات الخاصة بالجهاز بالتفصيل فيما يلي:

يمكن اقتناء شريحتين بداخل الجهاز من النوع النانو.

مرفق بالجهاز قلم خاص بأجهزة سامسونج الحديثة، ومكانه داخل الجهاز، كما أن القلم أسرع من قلم Samsung note 20 ultra.

كما انه يوجد بالجهاز خاصية NFC لشحن العدادات مسبقة الدفع.

الجهاز داعم للخواص 2G، 3G، 4G، 5G.

هذا النوع من الهاتف تم اختباره تحت الماء لمدة نصف ساعة، فهو من الأجهزة التي لا تتأثر بالماء.

الظهر الخاص به مكون من خامة زجاجية مضاف إليها جوريلا فيكتس بلاس لحمايتها، وإطار الجهاز من الألمونيوم.

يصل سطوع الشاشة لما يعادل 1750 شمعة.

لا يمكن إضافة كارت ميموري إلى الجهاز.

كما ان دقة الكاميرا الأمامية 40 ميجا بيكسل.

والهاتف يحتوي على ميكروفون عازل للضوضاء.

سماعات ستيريو مجسمة.

كما انه يحتوي الهاتف على بصمة الإصبع، وبصمة وجه.

السعة الخاصة بالبطارية 5000 أمبير.

الهاتف إصداره أندرو يد 12.

تتوفر به مجموعة من الألوان الأبيض، النبيتي، الأسود والأخضر.

عيوب الجهاز

لن يمكنك إرفاق كارت ميموري به.

عدم وجود مدخل سماعات 3.5 ملم.

الوزن ثقيل مقارنةً بالهواتف الأخرى.

عدم وجود رأس شحن داخل العلبة الخاصة بالجهاز.

بالإضافة الى الكاميرا الخلفية أكثر بروزاً.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن Samsung galaxy S22 ultra مواصفات، فقد حاولنا توضيح أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها، كما أوضحنا عيوب ومميزات الجهاز حتى تتعرف على إمكانياته، وتحاول معرفة ما إذا كان يمكنك اقتناؤه أم لا؟ فالجهاز من أفضل الأجهزة الموجودة في الوقت الحالي.