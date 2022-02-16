بريطانيا تشكك فى انسحاب روسيا من حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إنه "لا يوجد أدلة على انسحاب روسى من حدود أوكرانيا"، مضيفًا أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بوقف تصعيد التوتر فى كييف.





وتابع المسؤول البريطانى، بأن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن هناك 60% من القوات الروسية ما زالت على حدود أوكرانيا، مؤكدًا أنه "من غير المفيد" تحديد مواعيدًا لغزو روسى محتمل لكييف. وكانت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا قد تصاعدت بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود. وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

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