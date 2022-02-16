وزير خارجية أمريكا يدعو روسيا للإفراج عن المعارض نافالنى

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى تغريدة على موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن نافالنى ورفاقه مستهدفون بسبب عملهم فى تسليط الضوء على "الفساد الرسمى"، داعيا السلطات الروسية إلى الإفراج عنه وإنهاء ملاحقاتها لأنصاره.

وبدأت أمس الثلاثاء محاكمة جديدة لنافالنى بتهم احتيال يواجه فيها احتمال السجن لعشر سنوات إضافية.. وفى دعوى ثانية يواجه نافالنى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع فى العام الماضى، ويجرى النظر فى القضيتين أمام المحكمة نفسها.

وسبق أن حكم على نافالنى (45 عاما) بالسجن عامين ونصف عام فى فبراير 2021 فى قضية احتيال اعتبرها مسيسة ومفبركة.

وفى هذه المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون أليكسى نافالنى باختلاس أكثر من 4.1 مليون دولار من التبرعات التى قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية.

ويمضى المعارض الروسى حاليا عقوبته فى مجمع سجون فى بوكروف على بعد مائة كيلومتر شرق موسكو.