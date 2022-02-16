رقم مفزع.. حصيلة إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و836 ألفا و601 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 78 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 42.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ925 ألفا و435 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ640 ألفًا و76 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 509 آلاف و369 وفاة.