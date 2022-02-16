خلال 24 ساعة.. زلزال وهزات أرضية تضرب منطقة بحيرة طبريا

ضرب زلزال وهزات أرضية منطقة بحيرة طبريا، الليلة الماضية وصباح الأربعاء على مثلث الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية، وشعر بها سكان الأراضي الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زلزالا بقوة 3.2 درجة ضرب شمالي البلاد، صباح الأربعاء وكان مركزه في غور الأردن بالقرب من بحيرة طبريا.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، ورغم ذلك دوت صفارات الإنذار في مناطق بيت شان، طبريا، العفولة ومنطقة الجلبواع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت إن زلزالا آخر بقوة 3.5 ضرب المنطقة، الليلة الماضية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن هزة أرضية وقعت الليلة الماضية، وشعر بها سكان شمالي الضفة الغربية.

وتقع بؤرة الهزة الأرضية على النظام الصدعي للبحر الميت، ويتميز هذا الجزء من النظام الصدعي بضحالة عمق البؤر الزلزالية أي أقل من 40 كم، وشهد هذا الجزء نشاط زلزالي متزايد خلال الفترة السابقة رغم ضعف نشاطه الزلزالي مقارنة بباقي أجزاء النظام الصدعي للبحر الميت.

وفي الأردن، شعر سكان مدينة إربد شمالي المملكة بالنشاط الزلزالي.

وقال موقع "عمون الإخباري" نقلا عن مرصد الزلازل الأردني أنه تم تسجيل 6 هزات أرضية حتى صباح الأربعاء، تمركز جنوب بحيرة طبريا.