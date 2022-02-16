كورونا فى البرازيل.. الإصابات والوفيات تسجل قفزة مفزعة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم تسجيل 58540 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و473 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنه بلغ إجمالى عدد الإصابات فى البرازيل حتى الآن 27 مليونًا و538 ألفا و503 حالات، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 638 ألفا و835 حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالى الإصابات وصل إلى 413 مليوناً و501 ألف حالة، وارتفع إجمالى الوفيات فى العالم إلى 5 ملايين و826 ألف وفاة.