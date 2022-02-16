جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم تسجيل 58540 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و473 حالة وفاة.
ولفتت إلى أنه بلغ إجمالى عدد الإصابات فى البرازيل حتى الآن 27 مليونًا و538 ألفا و503 حالات، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 638 ألفا و835 حالة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالى الإصابات وصل إلى 413 مليوناً و501 ألف حالة، وارتفع إجمالى الوفيات فى العالم إلى 5 ملايين و826 ألف وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى البرازيل.. الإصابات والوفيات تسجل قفزة مفزعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.