خدمات العاملين بالتعليم sshr.moe.gov.sa أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط خدمة نظام فار الجديدة لخدمة العاملين بالقطاع التعليمي، المعلمين والإداريين، للتسجيل والاستعلام عن كافة الخدمات الخاصة بهم مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس السعودية (رجب 1443) حيث يتجه المعلم للتعرف على جدول الدروس وكيفية تحضير الدرس بينما يقوم العامل بالقطاع الإداري بالتوجه للتعرف على خدمات الوزارة له الخاصة بالراتب وطريقة العمل في الفصل الدراسي الجديد.

خدمات العاملين بالتعليم sshr.moe.gov.sa دخول نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية 1443

أطلقت وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية الخاصة بكل من المعلم والطالب، حيث يعتبر نظام نور نظام تعليمي شامل ومن أفضل وأحدث النظم في منطقة الخليج العربي والذي يعتمد بشكل كامل على النظام الإلكتروني الرقمي في المجال التعليمي، والذي يقوم الطالب والمعلم وولي الأمر والعامل بالدخول بالحسابات الشخصية لكل منهم والرقم السري.

نظام نور المركزي وخدمات نظام فارس للخدمة الذاتية

قام نظام نور المركزي الشامل لكافة خدمات المملكة بالمجال التعليمي، للمدارس الحكومية وأيضا مدارس القطاع الخاص، حيث يكون لكل مستخدم ومستفيدي من النظام الرق السري الخاص به للدخول واستخدام الخدمة المناسبة له ومنها:

خدمات ولي الأمر والتي تعنى بتسجيل الطلاب بالمراحل العمرية المبكرة ويكون له حساب خاص بالرقم السري يمكن من خلاله الدخول والتسجيل وأيضا الاستعلام.

حساب الطالب وهو حساب يخص الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس في المملكة والتي يمكن من خلالها استخدام المنصات التعليمية ودخول الاختبارات المركزية وكذلك استخراج النتائج الخاصة بكل طلب بسرية.

خدمات العاملين بالقطاع التعليمي وذلك من خلال نظام فارس الذي يكون لكل من المعلم والعامل والإداري ومدير المدرسة حساب خاص بهم يمكن من خلاله الاستعلام عن الراتب وتقديم طلبات التنقلات الداخلية والخارجية والاستعلام عن الطلبات، كما يتم توجيه التنبيهات للعاملين في القطاع التعليمي من خلال تسجيل الدخول على حساب العامل في نظام فارس.

تسجيل جديد وحساب رابط نظام فارس للخدمة الذاتية 1443