احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا تطيح بـ قائد شرطة أوتاوا

جدة - نرمين السيد - وجاءت استقالة سلولى بعد يوم من استدعاء رئيس الوزراء جستن ترودو لقانون الطوارئ، وهو قانون لم يسبق استخدامه من قبل والذى يمنح الحكومة الفيدرالية مزيدًا من السلطة لكسر الحصار.

وتم تأكيد استقالة سلولى من قبل وزير السلامة العامة الكندى ماركو مينديسينو فى مؤتمر صحفى أعلنت فيه الحكومة تخفيف إجراءات كورونا المتعلقة بالمسافرين.

وقالت نائب رئيس الشرطة بالإنابة، تريش فيرجسون، إن عدد المتظاهرين فى قلب وسط المدينة انخفض إلى أقل من 150 خلال الليل وانخفض عدد المركبات إلى حوالى 360 سيارة، فيما أكد متظاهرون فى أوتاوا أنهم سيبقون على الرغم من تفعيل قانون الطوارئ.

وتعرض سلولى لضغوط شديدة بسبب استمرار الحركة الاحتجاجية لسائقى الشاحنات فى وسط أوتاوا.. فقلب العاصمة الفدرالية محتل حاليا منذ 19 يوما.