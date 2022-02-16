جدة - نرمين السيد - منح الرئيس التونسى قيس سعيد، الدبلوماسية التونسية ندى المسلمانى بن ناصر وزير مفوض بسفارة تونس بباريس، التى وفتها المنية أمس الأول بباريس ، الوسام الوطـنى للاستحقاق من الصنف الثالث فى القطاع الدبلوماسى.





وذكرت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان لها، أن الوزير عثمان الجرندى، أشرف مساء اليوم على مراسم تأبين الراحلة ندى المسلمانى بن ناصر بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولى، حيث جرت المراسم بحضور أسرة الراحلة بحضور مسئولين من رئاسة الجمهورية وحشد من زملائها ومسئولى وزارة الخارجية. شغلت ندى المسلمانى منصب وزير مفوض بسفارة تونس بباريس، كما عملت قبل ذلك مستشارة بكل من سفارة تونس ببرازيليا وبروكسيل، وتقلدت مهاما عديدة بالإدارة المركزية بالخارجية التونسية منذ التحاقها بالسلك الدبلوماسى سنة 1999.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى يمنح دبلوماسية راحلة الوسام الوطنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.