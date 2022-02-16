كندا تعلن قرارا عاجلا بشأن السفر والعزل الصحى

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير الصحة الكندى جان إيف دوكلوس أن المسافرين الدوليين الملقحين لن يحتاجوا بعد الآن إلى اختبار كورونا لدخول كندا، اعتبارا من 28 فبراير الجارى، ويمكنهم بدلا من ذلك اختيار اختبار سريع.
وأضاف، فى بيان له، أن الاختبارات السريعة لـ كورونا يجب أن تدار من قبل معمل أو رعاية صحية أو مزود خدمات رعاية صحية عن بعد، متابعا: "إن برنامج اختبار الوصول سيظل ساريا، ولكن اعتبارا من 28 فبراير، لن يضطر المسافرون إلى الحجر الصحى أثناء انتظار نتائج الاختبار الخاصة بهم".
وأشار وزير الصحة الكندى إلى أنه اعتبارا من 28 فبراير الجارى، لن يضطر الأطفال غير الملقحين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والذين يدخلون كندا مع والديهم الملقحين بالكامل، إلى الدخول فى العزل الصحى.
جدير بالذكر، أن القواعد الجديدة فى كندا تتوافق بشكل وثيق مع تلك المعمول بها فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تسمح للأشخاص بإجراء اختبار سريع على أنفسهم، طالما أن الاختبار مرتبط بخدمة الرعاية الصحية عن بُعد التى ستتحقق من هوية المستخدم وتشرف على الاختبار وتوفر وثائق مكتوبة.
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