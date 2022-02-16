وزير الصحة الهولندى يعلن موعد رفع معظم قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الهولندى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة روسيا اليوم: "سنعيد فتح البلد مجددا، وسنعود إلى مواعيد الإغلاق التى كانت متبعة قبل كورونا ولن يعود عليكم مراعاة ترك مسافة 1,5 متر بين شخص وآخر بعد الآن بدءا من يوم 25 فبراير الجارى".

وأضاف الوزير الهولندى: "سيكون وضع الكمامات إلزاميا فى وسائل النقل العام وفى المطارات فقط، وسيظل التباعد ووضع الكمامات فى غيرهما منطقيا، ولكنه لن يكون إلزاميا".

وبهذا القرار ستعود الحانات والمطاعم والملاهى الليلية إلى ساعات العمل القديمة، وستلغى إلزامية التباعد الاجتماعى ووضع الكمامات فى معظم الأماكن.

جدير بالذكر، أن الحكومة الهولندية فرضت تدابير كانت من بين الأشد على مستوى أوروبا فى ديسمبر الماضى 2021، بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ متحور "أوميكرون".