عدوى سائقى الشاحنات فى كندا تنتقل إلى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - فى مشهد من الواضح أن سيتكرر كثيرا الأيام المقبل، انتقلت عدوى احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا إلى أصعاب المطاعم وصغار التجار فى كوريا الجنوبية، بسبب الاعتراض على تقييدات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وذكرت وكالة روسيا اليوم، أن المئات من أصحاب المطاعم وغيرهم من أصحاب المشروعات الصغيرة بدءوا تظاهرات منذ ساعات فى وسط سيئول، مطالبين الحكومة برفع القيود على ساعات العمل، وتقديم تعويضات كافية لهم عن خسائر كورونا.

وتجمع حوالى 200 من أعضاء جمعية "الطوارئ للمشروعات الصغيرة"، والتى تضررت من جائحة كورونا بالقرب من ميدان كوانغهوامون فى وسط سيئول فى مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم فى البقاء.

وطالب المتظاهرون بإلغاء تقييد ساعات العمل وإدراج مشغلى الشركات التى تزيد مبيعاتها عن مليار وون أى حوالى 833.333 مليون دولار أمريكى فى إجراءات التعويض الحكومية المقبلة لمن تضرروا من فيروس كورونا.

وناشد المحتجون الحكومة تعويضهم بنسبة 100% عن الخسائر الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعى.

إجراءات مواجهة كورونا فى كوريا الجنوبية

ويعتزم أعضاء الجمعية تنظيم حملة عصيان مدنى ضد تقييد ساعات العمل، حيث سيقومون بفتح متاجرهم ومطاعمهم على مدار الساعة اعتبارا من يوم الإثنين بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتم قبول مطالبهم.

ويخطط المحتجون إلى رفع دعوى قضائية ضد إجراءات مكافحة الفيروس التى تفرضها الدولة على الشركات الخاصة.