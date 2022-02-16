فرصة عظيمة للمتزوجات قرضي سكني الشروط وخطوات ورابط التقديم في منصة سكني

تقدم منصة سكني للمتزوجات خدمات عديدة ومنها الخدمات المهمة للمواطنين السعوديين، ومنها خدمة تمويل سكني لسيدات المتزوجات، وهدا البرنامج قدم من طرف وزارة الإسكان والصندوق التنموي العقاري السعودي، لدعم السيدات المتزوجات وحصولهن على حق التمويل كي يستطعن إمتلاك واحدة سكنية، من خلال توفير بعض الشروط للحصول على قرض عقاري سكني للمتزوجات، وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال شروط الحصول على قرض سكني للمتزوجات وطريقة التقديم للحصول على القرض، حيث تقدم وزارة الإسكان والصندوق التنموي العقاري السعودي من أجل دعم كافة السيدات المتزوجات وتقدم لهم حق التمويل ليستطيعوا امتلاك أي وحدة سكنة طبقا لرؤية المملكة 2030.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في قرض سكني للمتزوجات:

للحصول على قرض سكني يجب توافر عدة شروط وهو ما سوف نذكره كالتالي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من الأساس، أو أن الشخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

افترض البرنامج إنه يجب على الزوج أن يكون عمره أكثر من 25 عاماً، حيث لا يوجد بالنسبة للمتزوجة سن معين.

يتم تقديم طلب الحصول على القرض مرة واحدة فقط أي إنه لن يتم قبول الطلب على القرض السكني مرة ثانية.

لا يجب على الشخص المستفيد أن يمتلك سكناً ملائماً عند رغبته في الحصول على القرض.

كيفية التقديم للمتزوجات للحصول على القرض السكني:

للحصول على القرض السكني للمتزوجات من خلال اتباع عدة خطوات اهمها مايلي: