اطلب وانتظر الموافقة قرض الزواج ب 60 الف ريال من بنك التسليف والإدخار بالسعودية

بنك التسليف يقدم للشباب قرض الزواج بشروط تمكن الشباب من الحصول على القرض وسوف نذكر بالتفصيل شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف مزاياه وكيفية التقديم للحصول على القرض والفئات التي لها أحقية فى قروض بنك التسليف، حيث يقدم بنك التسليف في المملكة العديد من وسائل الدعم إلى المواطنين حيث أنه يقوم بتقديم خدمة الإقتراض مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وقرض إقامة المشروعات الذي يقدمها بنك التسليف بالتعاون مع وزارة التنمية البشرية في المملكة والتي يهدف من خلالها إلى تحسين الوضع المالي المواطنين ومساعدتهم على بداية مشروعاتهم الصغيرة برأس مال مناسب، فيساعد ذلك القرض الكثير من الأشخاص المقبلين على الزواج في إتمام كافة مستلزماتهم.

الفئات المستحقة لقروض بنك التسليف:

الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الحكومي للدولة والقطاع الخاص.

أتاح بنك التسليف إمكانية الاستفادة من قروض بنك التسليف من قبل الطلاب.

ربات المنزل.

المتقاعدين من الجنسيين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف:

أكد بنك التسليف من خلال صفحته الرسمية عبر موقعه الرسمي على ضرورة توافر شروط بنك التسليف للحصول على القرض بدون أي مشاكل، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال الشروط التي يجب توافرها لكل يتم الحصول على القرض، علماً بإنه تصل قيمة قرض الزواج إلى 60 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال نوضح حلكافة متابعينا هذه الشروط وهي:

من ضمن شروط الحصول على القرض أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 70 عام، ويكون عمر الشخص الكفيل بحد أقصى 55 عام.

يجب أن يكون دخل المتقدم بشكل شهري لا يتعدى 12500 ألف ريال سعودي.

أن يكون الشخص المقبل على الزواج لم يسبق له الزواج من قبل.

ويشترط على المتقدم للموافقة على القرض أن تكون جنسية الزوجة سعودية أو على الأقل تكون حالة لجنسية أي دولة من دول التعاون الخليجي.

ولكن يستثنى من ان تكون الزوجة الاولىللموافقة على القرض الأشخاص الذين توفت زوجاتهم أو للمطلقين لزوجاتهم قبل الدخول بها.

يجب أن يكون قد مضى على عقد الزواج المقدم سنتين ليس بأكثر.

وكما يشترط للموافقة على القرض بالنسبة للزوجة التي ليس لها جنسية من جنسيات دول الخليج أو جنسية السعودية فيلزم هنا أن يتم الحصول على موافقة من الجهات المعنية.

ويشترط للموافقة على القرض التاريخ الذي يتم الأخذ بها وتحسب المدة به هو التاريخ الهجري وتحتسب الفترة من وقت تقديم الطلب.

كيفية الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف:

للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف والادخار يجب اتباع عدة خدوات وهي كالتالي: