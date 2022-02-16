بالتقسيط علي 5 سنوات أحصل على تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب

بالتقسيط علي 5 سنوات أحصل على تمويل كاش ، عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وبتسهيلات عديدة في السداد وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

بالتقسيط علي 5 سنوات أحصل على تمويل كاش

تمويل فورى وكاش بدون كفيل ولا ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد البرامج التمويلية التي تقدمها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً للمملكة بجنسيات مختلفة ، كما تتيح شركة كوارا للتمويل للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وبما يتلاءم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

أهم الإمتيازات التي توفرها شركة كوارا للعملاء من خلال برنامج التمويل الشخصي

قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم برنامج التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية من خلال هذا البرنامج تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي. جميع المواطنين من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة كوارا. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة كوارا للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. القرض الشخصي من شركة كوارا لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية تصل مدتها حتي 5 سنوات. توفر الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بدون رسوم إدارية. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل

وفرت شركة كوارا للتمويل عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، حيث يمكن للعميل التقديم على طلب المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب تمويل شركة كوارا بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل