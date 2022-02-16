الشروط التي يقدمها الضمان الاجتماعي لاستحقاق زوجة الموظف

شروط الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين المستفيدين لاستحقاق زوجة الموظف لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص، لذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن طريقة تسجيل جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بعد أتباع كافة الخطوات الموضحة لسيادتكم في هذا المقال، حيث أن سوف يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة الدعم المادي، والحماية الاجتماعية، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح الرقم المجاني للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين.

شروط الضمان الاجتماعي لاستحقاق زوجة الموظف :

عدم هجر الزوج لها. في حالة غياب الزوج حتى لو كان سفر. ألا تكون الأسرة غير معلقة أو معولة. ألا يكون الزوج مدمن من المواد المخدرة وما يشبه ذلك.

خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي :

يجب على المستفيد تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. إذا كان لا يوجد للمتقدم حساب يمكن التسجيل من جديد. يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات بشكل دقيق ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال” وهكذا. يجب اضافة كود التحقق المرئي. يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة. ثم بعد ذلك يجب على المتقدم النقر على أيقونة إرسال.

الرقم المجاني للضمان الاجتماعي :

يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية التواصل من خلال الرقم المجاني التابع للضمان الاجتماعي المطور وهو

8001222777

معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يعد من أحد أشكال الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات الذين بحاجة لهذا الدعم، وهذا لكي يتم مساعدة جميع الأسر السعودية لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة في حالة الأزمات والكوارث، حيث أن يكون مصادر معاش الضمان الاجتماعي المطور “الزكاة، الإعلانات، الهبات، التبرعات”، حيث أن نقوم بعرض جميع الفئات المستحقة من هذا المعاش المقدم.

الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية :