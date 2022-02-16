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عمر شويل - جدة متى عطلة الاسراء والمعراج 2022 – 1443 كانت ولا تزال من أهم المناسبات الدينية الإسلامي التي ينتظرها كافة المسلمين في مشرق الأرض ومغاربها نظرًا إلى أنها مرتبطة بمناسبة مهمة جدًا وهي ذكرى إسراء سيدنا محمد ـ صلَّ الله عليه وسلم ـ من مكة المكرم إلى القدس. والمعراج الشريف إلى السماء والوصول إلى سدرة المنتهي. وسوف يتم من خلال موقع ثقفني فيما يلي توضيح موعد وتاريخ هذا اليوم بالتفصيل.

ما هي رحلة الإسراء والمعراج

إن ليلة الإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي منَّ الله سبحانه وتعالى على سيد الخلق سيدنا محمد – عليه أفضل الصلاة والسلام بها – والتي كانت من أهم الأحداث في تاريخ الإسلام. بل هي أعظم رحلة في التاريخ. وكانت تلك الليلة في العام الحادي عشر أو الثاني عشر تقريبًا من الهجرة، حيث قد أسري بسيدنا محمد مع جبريل عليه السلام علي البراق وذلك من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس وفي القدس الشريف أم سيدنا محمد كاف الأنبياء والمرسلين السابقين له، ولقد عرج رسولنا الكريم من بيت المقدس إلى السماء العلا حتى وصل إلى سدرة المنتهى.

وتكريمًا لرسولنا الكريم ولهذه الرحلة الشريفة والمباركة ؛ ففي القرآن الكريم تم تسمية باسم (الإسراء) ولقد تمت الإشارة إلى هذا الحدث العظيم في الآية الأولى من سورة الإسراء في قوله تعالى:

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى}

متى عطلة الاسراء والمعراج 2022 – 1443

[يوم الاثنين 28 فبراير 2022م الموافق 27 رجب 1443 هـ] ؛ حيث يتم تحتفل الأمة الإسلامي بذكرى رحلة الإسراء والمعراج في كل عام هجري جديد في يوم الـ 27 من شهر رجب، وعلى الرغم أن البعض يُشير إلى أن هذا التاريخ ليس دقيقًا. إلا أن البعض الآخر يرى أن هذا التاريخ هو الأقرب بالفعل إلى موعد ليلة الإسراء والمعراج. لذلك تحتفل جميع الدول الإسلامية بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب سنويًا.

متى عطلة الإسراء والمعراج 1443 في الكويت والدول العربية

هناك بعض الدول التي تعطي مواطنيها إجازة رسمية في يوم الإسراء والمعراج احتفاءًا بهذا اليوم المبارك، ولقد قامت حكومة دولة الكويت باعتبار يوم ذكرى الإسراء والمعراج إجازة رسمية لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص مدفوعة الأجر . ومدة الإجازة يوم واحد والذي يوافق يوم الثامن والعشرون 28 من شهر فبراير شباط لسنة 2022 الموافق السابع والعشرين 27 من شهر رجب لسنة 1443 حتى يتمكن كل مواطن مسلم من الاحتفال بهذه الليلة عبر إقامة حلَقات الذكر والندوات الثقافية الدينية والإكثار من الأعمال الصالحة وقراءة القرآن وغيرها.