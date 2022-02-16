تحالف دعم الشرعية يعلن انتصارات جديدة على عصابات الحوثى

جدة - نرمين السيد - وذكر تحالف دعم الشرعية، فى بيان مقتضب أوردته قناة الإخبارية السعودية، أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة لتنفيذ 12 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ 24 الماضية.
التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن
وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس الأول الإثنين، عن تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات للتحكم بالمسيرات، وذلك خلال ضربات جوية شمال صنعاء.
وأضاف، فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفى إطار القانون الدولى الإنسانى.
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