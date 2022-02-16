صرف الدعم السكني لهذا الشهر وإيداع الدعم السكني 1443 لكافة المستفيدين

صرف الدعم السكني لهذا الشهر المحدد من الوزارة ليتم إيداع الدعم السكني لكافة المستفيدين . وفقاً لما تم إعلانه من شروط التقديم علي دعم سكني . كما أنه من المتعارف عليه بأن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر محدداً له أن يكون بعيداً عن أي يوم عطلة رسمية . داخل المملكة العربية السعودية وأذأ ما صادف إيداع الدعم السكني 1443 عطلة رسمية يتم ترحيل الموعد . لليوم الذي يليه كذلك يمكن لكافة مواطني السعودية المنطبق عليهم شروط دعم سكني أن يتم . التسجيل في سكني عبر المنصة الرسمية الخاضعة للوزارة . ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم السكني .

صرف الدعم السكني لهذا الشهر لكافة المستفيدين بالمملكة العربية السعودية

تقوم الوزارة في كل شهر بالإعلان عن موعد نزول الدعم السكني في حسابات المستفيدين المنطبق عليها شروط دعم سكني . كما أنه تحدد إيداع الدعم السكني 1443 سيكون يوم 24 من شهر فبراير الجاري .كما سيتم إيداع المبالغ في نفس اليوم وذلك لأنه لا يصادف عطلة رسمية بالسعودية . كذلك يتم عرض تفاصيل الدفعات المتعددة من سكني عن طريق رابط منصة سكني السعودية الرسمي . كما من خلال هذا الرابط يتم التقديم في الدعم السكني السعودية بشكل إلكتروني لكل من يرغب من مواطني السعودية . ولكي ما يتم التقديم علي دعم سكني يجب أن تتوافر شروط التقديم علي دعم سكني والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة .

صرف الدعم السكني لهذا الشهر وفقاً للشروط المعلنة من الوزارة

يتم نزول الدعم السكني لهذا الشهر لكافة المستفيدين المسجلين في دعم سكني وفقاً للشروط التالية :-

منصة سكني السعودية أعلنت عن شرط الحصول علي دعم سكني أن يكون المستفيد سعودي الجنسية . كما يستحق الحصول علي الدعم السكني لكل مواطن لم يسبق له الحصول علي دعم سكني سابقاً . كذلك من الشروط الهامة في دعم سكني أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 25 عاماً . لكل أسرة سعودية ترغب في الاستفادة من الدعم السكني يجب أن تكون مقيمة بشكل دائم بالسعودية . كما حددت الوزارة أن صرف لكل من أثبت عدم امتلاكه لأي مسكن ملائم . تلك هي شروط الحصول علي دعم سكني التي صرحت بها الوزارة والتي يجب أن تكون متوفرة في أي مستفيد .

طريقة التسجيل في سكني والخطوات الخاصة بالتقديم

التقديم في الدعم السكني السعودية بتسجيل بيانات المستفيد علي موقع منصة سكني السعودية .

. أيضاً موقع صندوق التنمية العقارية يمكن من خلاله التقديم للاستفادة من البرامج السكنية المختلفة .

يمكن من خلاله التقديم للاستفادة من البرامج السكنية المختلفة . كما يتم بعد تسجيل الدخول علي المنصة ملء كافة البيانات المطلوبة علي موقع دعم سكني .

بعد الخطوات السابقة يتم تعيين كلمة مرور لكي ما يتم استخدامها في كل مرة يتم الدخول علي موقع الدعم السكني .

. كذلك من الضروري بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي مربع الموافقة علي شروط وأحكام دعم سكني .

تلك هي الخطوات الخاصة في التسجيل علي موقع الدعم السكني 1443 داخل السعودية .

صرف الدعم السكني لهذا الشهر والذي يتم تحديده من قبل الوزارة والذي من المعتاد أن يكون في يوم 24 من كل شهر . أذا لم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية بالسعودية كما أن نزول الدعم السكني لهذا الشهر تقرر بأن يكون بنفس اليوم 24 ولن يتم ترحيله .