نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1443 الاستعلام عن نتائج قبول الأهلية وموعد نزول راتب الضمان الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وأيضاً استعلام أهلية الضمان المطور هما أحد أكثر عمليات البحث بخصوص الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم علي الضمان الاجتماعي المطور من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الإنترنت، فما يزال مستوفى شروط استحقاق الضمان الجديد لديهم الوقت للتقديم إلكترونياً، وفور تقديم طلب التسجيل ستنظر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حالة الطلب لتتم المراجعة، علمأ بأن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور تظهر للمتقدم/ة بعد مدة لا تتجاوز الـ25 يوماً، وفي خلال هذه الفترة تكون حالة الطلب هي “قيد التحقيق”، تابعونا للتعرف علي شروط قبول الضمان المطور وأيضاً موعد نزول راتب الضمان القادم سواء موعد معاش الضمان الاجتماعي القديم أو موعد معاش الضمان المطور حسب ما تم التصريح به من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور

أصبح برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على الدخل الشهري للأسر السعودية، وهذا بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمتقدم أو حتى السن، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط وطريقة التقديم في الضمان الجديد وسوافيكم بهم في السطور القليلة القادمة.

طريقة التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على الرابط الرسمي منصة الدعم والحماية الاجتماعية المقدم من وزارة الموارد البشرية. يتم تسجيل طلب جديد علي المنصة من خلال النقر علي “تسجيل جديد”. قم بملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مع التأكد من صحة كافة البيانات حتى تتمكن من حصول على راتب الضمان الاجتماعي. بعد الانتهاء من ملئ البيانات قم بالنقر علي مربع التعهُد بصحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام. النقر علي “تسجيل” وانتظر وصول رسالة نصية علي رقم الجوال ألذي قُمت بإدخاله. قم بكتابة رمز التحقق المرسل على الجوال ثم النقر علي “توثيق”. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور. الآن لديك حساب جاهز لتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور. قم بالنقر على “الذهاب للملف الموحد”. يجب إدخال جميع البيانات الخاصة بالمستحق والتابعين، ويجب التأكد من صحة كافة البيانات والمراجعة عليها أكثر من مرة لتجنُب رفض الطلب. ثم يتم إضافة بيانات السكن “إذا كنت مُستأجِر قم باختيار نوع الوحدة السكنية (مستأجر)” والعِمالة والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والممتلكات والتراخيص الرسمية. قم بمراجعة كافة المعلومات بدقة. قم بالنقر علي “الذهاب إلي قائمة البرامج” لإختيار البرنامج الذي تود التقديم فيه (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي). النقر علي “تقديم” ثم “حِفظ البيانات”. قم بالتوجه إلي صفحة “المنازل” حتي تتمكن من إختيار المنازل التي تود أن تشملها في طلب الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم معرفة التفاصيل المرئية للتقديم على راتب الضمان الاجتماعي المطور للأفراد والأسر من خلال الفيديو القصير التالي، علماً أن مدة الفيديو لا تتجاوز الـ 6 دقائق.

شروط الضمان المطور

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون دخل المتقدم أعلي من الحد الأدني لمعاش الضمان.

يجب امتلاك كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم.

إذا كان المتقدم موظفاً يجب ألا يكون مشترك في أي من مؤسسات التأمينات الاجتماعية وألا يكون هناك أي دعم للموظف من أي منشأة حكومية، كما يجب الموافقة علي خصم 50% من المعاش الشهري للموظف.

إذا كانت المتقدمة سعودية غير متزوجة، يجب ألا يكون هناك عائل ينفق عليها “أب، أخ، عم…”، كما يجب ألا تمتلك سجل تجاري خاص بها.

إذا كانت المتقدمة من المطلقات، فيجب ألا يكون لديها أي وظيفة أو عمل، ويجب ألا يقل عمرها عن 35 سنة ولا يزيد عن 65، ويجب ألا يكون لها أي مصدر دخل.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

يتم الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور للمتقدمين والمتقدمات من خلال منصة الدعم والحماية الإجتماعية، حيث يتم تسجيل الدخول علي حساب المتقدم من خلال الهوية وكلمة المرور، ثم النقر علي “طلبات”.

هناك ستجد معلومات عن طلبك، وهذه المعلومات تشمل رقم الطلب وأيضاً حالة الطلب، سواء كانت الحالة تحت التدقيق أو مؤهل أو غير مؤهل او غيرهم.

ويمكنكم التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال علي رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 اعتباراً من الشهر التالي لصدور نتائج أهلية الضمان المطور، وهذا فقط في حالة أن طلبك تم الموافقة عليه وشموله في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، ففي هذه الحالة يتم إيداع معاش الضمان في الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

أما موعد صرف الضمان لشهر شعبان “راتب شهر مارس” للمشمولين في الضمان الاجتماعي القديم سيكون يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.