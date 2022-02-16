نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي و أهم الأفكار للاحتفال بالتأسيس السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، يعد من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة حاليًا؛ نظرًا لما لهذا اليوم من أهمية في قلوب الشعب السعودي حيث تم الإفصاح فيه عن تأسيس المملكة العربية السعودية لذلك يعد أحد الأيام الوطنية المميزة التي يجدر الاحتفال بها، كان قيام المملكة العربية السعودية معتمدًا على مجموعة من التحالفات بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 1744 للميلاد، وكان اتفاق كل من الشيخ والأمير على بناء دولة قوية معتمدة على تعاليم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية القويمة في تنظيم القوانين التي تحكم البلاد، وتمكن الإمام محمد بن سعود بفضل الجهود التي قام ببذلها من إعلاء الدولة الأولى للسعودية إلى جانب جعل المملكة الدرعية عاصمتها الملكية في ذلك الوقت.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي

يتم في السعودية الاحتفال كل عام في يوم الثالث والعشرين من سبتمبر الذي يوافق يوم السعودية الوطني، ويحصل الشعب السعودي فيه على عطلة رسمية، والحقيقة أن يوم السعودية الوطني بدأ الاحتفال به من تاريخ 23 سبتمبر في عام 1932، أي اليوم الذي قام فيه الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد المملكة العربية السعودية، وتم في هذا التاريخ أيضًا تغيير الاسم القديم للمملكة من مملكة الحجاز ونجد إلى المسمى الحالي؛ لذلك يختلف تاريخ يوم التأسيس عن يوم السعودية الوطني.

أفكار للاحتفال بالتأسيس السعودي 1443

يستعد الشعب السعودي مع اقتراب يوم التأسيس للاحتفال من خلال مجموعة من الأساليب والطرق من أجل إبراز مشاعر الود والمحبة بين بعضهم البعض ومشاعر التقدير تجاه هذا الوطن الذي يحتويهم، وتوجد مجموعة من الأفكار التي يمكن اللجوء إليها من أجل الاحتفال بهذا اليوم بطريقة مبتكرة، ومن أهمها التالي:

تغيير الشعارات الخاصة بالمؤسسات من أجل مواكبة الأجواء الاحتفالية الخاصة بيوم التأسيس. ثم عمل تخفيضات بالجملة في المطاعم والمتاجر المختلفة ودور السينما. تعليق العلم الخاص بالسعودية في شرف المنازل. ثم مشاهدة بعض الأفلام التاريخية التي تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية. من أجل استرجاع بعض الذكريات التاريخية المبهرة. ثم تحضير أصناف مختلفة ومبتكرة من الحلويات التي تعرف بها المملكة العربية السعودية والتي من أهمها الحنيني والكليجة والمعصوب. مشاهدة عروض الألعاب النارية البراقة التي تُضفي بعض البهجة على سماء السعودية أثناء الليل. ثم مشاهدة العروض الخاصة بالطائرات التي تقوم الدولة بإعدادها في مثل هذه المناسبات السعيدة. الاهتمام بجعل الطلاب يعبرون عن هذا اليوم ومدى حبهم لبلادهم ببعض المشاريع الفنية والتعبيرية.

الهوية البصرية ليوم التأسيس السعودي

تمّ تحديد هوية بصرية ليوم التأسيس السعودي، حيث تم وضع رموز تحمل عدّة دلالات، أولها رمز لرجل يحمل راية، وهذا الرمز يدل على بطولة رجال المملكة، والخيل يعبّر عن الفروسية، والتمر على النماء والعطاء، والسوق يشير للحركة الاقتصادية، كما تمّ وضع عبارة يوم التأسيس 1727م، والتي كتبت بخطّ مميز مقتبس من المخطوطات التراثية للمملكة.