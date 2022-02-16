عاجل- بوتين: نسعى لاتفاق مع الدول الغربية بشأن المسائل الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الردود الغربية على الضمانات الأمنية لا تستجيب لمطالب بلاده، معلنا فى الوقت نفسه عزم روسيا على الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع الدول الغربية عبر الطرق الدبلوماسية.





وقال الرئيس الروسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء بموسكو:" إن روسيا ستسعى عبر الوسائل الدبلوماسية للاتفاق مع الدول الغربية بشأن المسائل الأمنية، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه المسائل عدم توسع حلف شمال الأطلسى "الناتو" شرقا وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية وإعادة بنية حلف شمال الأطلسى إلى ما كانت عليه فى عام 1997.

وأعرب بوتين عن استعداده لإجراء محادثات بشأن المسائل الأخرى، المتضمنة فى رد الولايات المتحدة وحلف "الناتو" على الضمانات الأمنية الروسية.

وأفاد الرئيس الروسى بأنه تم تأكيد ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى، مشيرا إلى أن كييف تتهرب من تنفيذ تعهداتها بموجب اتفاقيات مينسك، وأن بلاده لا تريد الحرب فى أوروبا، لذلك طرحت مبادرة الضمانات الأمنية".