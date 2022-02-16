مع تطورات الأزمة الأوكرانية.. حركة طيران محدودة فى سماء كييف (تفاعلى)

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جدة - نرمين السيد - ولم يظهر بالأجواء الأوكرانية سوى عدد محدود والتى تعد على أصابع اليد من الطائرات التى تطير فى سماء أوكرانيا.
وتسود حالة من التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وسط توقعات بنشوب الحرب بين الدولتين، وسط تصريحات متبادلة ومطالبات بالهدوء من جانب حلف الناتو والإدارة الأمريكية.
ولمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية شاهد الإنفوجراف التالى:
وطالبت العديد من الدول رعاياها بمغادرة كييف بشكل عاجل بسبب أن توقعات نشوب الحرب والهجوم الروسى على أوكرانيا أصبحت وشيكة.
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