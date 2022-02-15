نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان”رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 sshr.moe.gov.sa || خطوات التسجيل في نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام رائع يمكن من خلاله أنجاز العديد من المعاملات والخدمات الإلكترونية ، ودون الحاجة للزيارة في مكاتب الوزارة مما يوفر عليها الكثير من الوقت والجهد الذي تسعى الوزارة لتنفيذه، يمكنك الذهاب إلى موقع نظام فارس للتعرف على جميع الخدمات الإلكترونية المتوفرة عليه ومن خلاله يمكنك معرفة راتبك أو طلب إجازة ومتابعة معاملاتك ومعرفة المزيد عن قبولها أو رفضها، و العديد من أنواع الخدمات الإلكترونية الأخرى، وتسعى الحكومة إلى توقع وصول المملكة العربية السعودية إلى عام 2030 ، مع تحول المزيد من الخدمات إلى صورة رقمية تسهل على المواطنين الحصول عليها.

نظام فارس الخدمة الذاتية

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يعتبر وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم الكثير من العاملون في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية بالبحث عنه علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يحصلون علي الرابط الجديد لهذا البرنامج من إجل الدخول له والحصول علي العديد من الخدمات الإدارية.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

يعتبر ذلك البرنامج وأحد من ضمن برامج فارس الخاصة بالموارد البشرية ولكن هذا النظام يتبع لوزارة التعليم وقد صمم هذا النظام بشكل إحترافي من أجل إن يساعد العامل في قطاع التعليم بالحصول علي الموافقة الإدارية في العديد من الأمور بدون الرجوع إلي المدير حيث يستطيع الموظف إستخراج الكثير من الأوراق بصورة إلكترونية.

طريقة استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس

يتم استخراج تعريف بالراتب للمعلم من خلال نظام فارس وذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع نظام فارس علي الشبكة العنكبوتية.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كتابة رقم السر.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر التقديم في النظام.

إختيار من القائمة الجانبية الخدمة الذاتية.

بعد ذلك اختيار إستخراج تعريف الراتب للمعلم.

تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.

إدخال رقم الابيان.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر إستخراج التعريف بالراتب.

يتم عرض لك تعريف الراتب ثم تقوم بعملية الطباعة له.

خطوات التسجيل في نظام فارس

قامت الموارد البشرية بنشر الرابط الجديد لنظام فارس علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ويتم التسجيل ذلك النظام عن طريق أتباع الأتي: