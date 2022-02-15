عاجل.. الناتو: تلقينا طلبًا من أوكرانيا للحصول على مساعدة دولية

وأضاف البيان، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تستعد "لحالات طوارئ واسعة ذات طبيعة مختلفة يمكن أن تؤثر على سكانها المدنيين".
ولم تتطرق القناة للمزيد حول ذلك، لكن يُذكر أن هذا الطلب الأوكرانى يأتى فى ظل توترات شديدة بين روسيا والغرب بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندى على الحدود مع أوكرانيا.
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