عاجل.. بوتين: سياسة ردع روسيا بالقوة تهديد مباشر لأمنها القومى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء فى موسكو:" نحن نعتبر سياسة ردع روسيا بالقوة تهديدا مباشرا للأمن القومى للبلاد"، مشيرا إلى أنه يعتبر أن المستشار الألمانى مستعد لتعاون ثنائى عملى مع موسكو.. مكررا تمسك بلاده بالضمانات الأمنية المطلوبة من واشنطن وحلف "الناتو"، وعلى رأسها عدم توسع الحلف شرقا وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية وعودة بنية الحلف إلى ما كانت عليه فى عام 1997.
وأضاف بوتين:" أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى 2" يعتبر مشروعا تجاريا"، مؤكدا استعداد بلاده مواصلة توريد الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024، إذا كان هناك طلب وربحية.
من جانبه، وصف المستشار الألمانى الأنباء عن انسحاب بعض القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا بالأمر الإيجابى.
وكان الرئيس الروسى أجرى محادثات مع المستشار الألمانى فى الكرملين اليوم استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
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