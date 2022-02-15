بايدن: هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن هجوما روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا"، لكنه دعا إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة.
وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك: "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك.
وأكد أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 الف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".
وحذر الرئيس الأميركي من أن العقوبات الغربية على روسيا "جاهزة" إذا شنت هجوما على أوكرانيا.
وأوضح أن هذه العقوبات "الشديدة" ستشكل خصوصا "ضغطا على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية".
وكرر بايدن التأكيد على أنه لن يتم أبدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.
وأبدى "الاستعداد للرد" على أي نوع من الهجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، ويشمل ذلك خصوصا الهجمات الإلكترونية.
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