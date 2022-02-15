كييف: تعرض وزارة الدفاع الأوكرانية لهجوم إلكترونى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن مركز الاتصالات الاستراتيجية الأوكرانى قوله - فى بيان - إن موزع الخدمة فى البنك تعرض لهجوم يؤدى إلى تعطيل الوصول إليه.
وأضافت القناة أن وزارة الدفاع الأوكرانية تتعامل مع "ما يبدو أنه هجوم" إلكترونى.
ولم يتضح حتى الآن هُوية المسؤول عن الهجوم الإلكترونى، إلا أنه يأتى فى الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات بالقرب من الحدود الأوكرانية.
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