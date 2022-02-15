واشنطن لموسكو: نريد وقف تصعيد يمكن التحقق منه

رغم بدء انسحاب قوات روسية من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لا تزال الشكوك تساور الولايات المتحدة بشأن احتمال شن هجمات عسكرية على كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف مستمرة بخصوص قدرة روسيا على غزو أوكرانيا. وأضاف بلينكن أن واشنطن تحتاج إلى رؤية "وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به".

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