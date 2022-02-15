لبس يوم التأسيس السعودي تحت شعار لبسنا يوم بدينا احتفالات المملكة 22 فبراير 2022

لبس يوم التأسيس السعودي الذي اقترب موعد الاحتفال به في المملكة العربية السعودية المواافق 22 فبراير 2022م قام الموقع الرسمي الإلكتروني ليوم التأسيس بنشر دليل أزياء يوم التأسيس تحت شعار لبسنا يوم بدينا ويشمل الدليل كافة الأزياء في المناطق السعودية المختلفة في تلك الحقبة من الزمان والتي تباينت فيها الأزياء من منطقة لمنطقة بشكل ملفت، وقد أوضح دليل الأزياء أن في وقت تأسيس المملكة السعودية اعتمد على نوع من الأقمشة الطبيعية الفاخرة كما كان لكل مناسبة زي خاص بها.

تفاصيل لبس يوم التأسيس السعودي للرجال والنساء 1727م

وقد كشف دليل أزياء يوم التأسيس الذي أطلقة الحساب الرسمي يوم التأسيس 1727 بالسعودية التباين في لبس الرجال من منطقة لمنطقة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا المنطقة الوسطى تضمن لبس الرجال بها في العقال والغترة والدقلة والمرودن والثوب والخنجر والمحزم، أما لبس النساء فشمل البرقع والشيلة والمقطع والحزام والهامة والبشت والكرته والشنطة والبخنق.

في العقال والغترة والدقلة والمرودن والثوب والخنجر والمحزم، أما فشمل البرقع والشيلة والمقطع والحزام والهامة والبشت والكرته والشنطة والبخنق. كذلك بالمنطقة الشمالية شمل لبس الرجال بها العقال والغترة والشماغ والدقلة للرجال، أما لبس النساء فشمل الشيلة والمحوثل.

العقال والغترة والشماغ والدقلة للرجال، الشيلة والمحوثل. كما ظهرت أزياء المنطقة الجنوبية تضمن زي الرجال الصمادة والجبة والمحزم والشبلة للرجال،أما لبس النساء فشمل والشيلة والسدرة.

تضمن الصمادة والجبة والمحزم والشبلة للرجال،أما فشمل والشيلة والسدرة. في النهاية تضمنت المنطقة الشرقية لبس رجال متمثل في الغترة والعقال والبشت للرجال، أما لبس النساء شمل الشيلة والنشل.

لبس رجال متمثل في الغترة والعقال والبشت للرجال، أما شمل الشيلة والنشل. وقد جاءت أزياء المنطقة الغربية في زي الرجال العقال والشماغ والسديري والثوب للرجال، أما لبس النساء يشمل الشيلة والمسدح.

أزياء النساء السعوديات 1727م يوم بدينا يوم التأسيس السعودي

كما ذكرنا سابقًا أن بعد إطلاق دليل أزياء يوم التأسيس كان الملفت للأنظار هو لبس النساء السعوديات بشكله العريق بطبيعته المحتشمة، ورغم ذلك ظهر بوضوح التنوع بين المنطاق في طريقة ارتداءه وفق ذوق النساء آنذاك، وقد دعا جساب يوم التأسيس أن تختار كل سعودية لبس للاحتفال بيوم التأسيس قريب من زي النساء السعوديات في نفس المناطق قديمًا، ووفق ما تم استعراضه نجد التالي:

أولًا المقرونة والذي تكرر ذكرها في زي المنطقة الشمالية وهو عبارة عن منديل يربط به الرأس لونه أسود كبير الحجم يتم طيه من الوسط على شكل هندسي مثلث. كذلك الشيلة من أكثر ما تم ذكره من لبس نساء المنطقة الجنوبية السعودية، وهو عبارة عن قماش أسود مزين الأطراف بخيوط ملونة ومعلق به الخرز، ويتم تثبيتها بعصبة ملونة بالأصفر والأحمر. أيضًا المخنق من لبس المنطقة الوسطى بالسعودية، وهو عبارة عن قماش شيفون أو تل شفاف يتم تخييطه كاملًا باستثناء فتحة تطويق الوجه، وكان يتم ارتداءه للخروج من المنزل كما كانت ترتديه الفتيات الصغيرات بالعمر. وفي المنطقة الشرقية بالسعودية ظهرت البطوله وهو عبارة عن غطاء للوجه ماعدا فتحتي العيون، وكان مخصص للنساء المتقدمات بالعمر، ويخيط من قماش سميك مبطن من الداخل. وفي منطقة غرب السعودية اشتهر ارتداء النساء المسدح وهو عبارة عن ثوب واسع فضفاض لا يشف ولا يصف جسد المرأة، ومكون من 5 قطع مقاساتها مختلفة طبقاتها يتم ارتداءها فوق بعضها البعض، وكان يتم صنعه من الأقمشة المنقوشة.

أبرز أزياء المناسبات يوم التأسيس الدولة السعودية 1727م

في الختام نذكر أهم الأزياء المخصصة للمناسبات بالسعودية يوم بدينا مثل أزياء دفة الماهود التي يتم ارتدائها في جهاز العروس وتزين بالتعصيم بخيوط الحرير الأبريسم السوداء، وتضم القيطان والعميله والزري المذهبة.