هولندا ترفع كل قيود كورونا وتعلن عودة الحياة فى البلاد لطبيعتها

أعلنت هولندا عن رفع كل القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وعودة الحياة فى البلاد لطبيعتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ووفقًا للبيانات الواردة على موقع معهد الصحة العامة الهولندى، فقد وصل عدد الإصابات المسجلة في هولندا منذ ظهور الوباء إلى 4 ملايين و205 آلاف و649 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجى، 21 ألفًا و262 حالة.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، قوله "إنه سيتم السماح للمطاعم والمتاحف والمسارح بالعمل مجددا"، مضيفا: "نتخذ خطوة كبيرة بإعادة فتح المجال في هولندا في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات بالفعل".
ويشار إلى أنه تم فرض إجراءات إغلاق كبيرة في هولندا منذ شهر ديسمبر الماضى إلا أن الحكومة تتبع توصيات من لجنة صحية أيدت إعادة فتح المجال التجاري.
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