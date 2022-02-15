البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة لكل الاحتمالات فى أوكرانيا

قالت جين ساكى، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على مشاورات دبلوماسية مع روسيا بتنسيق وثيق مع الحلفاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: مستعدون لكل الاحتمالات في أوكرانيا وما زلنا نعتقد بأن هناك فرصة للدبلوماسية.

وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث الليلة عن أزمة أوكرانيا.

وفى وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن الوضع الحالي في أوكرانيا وحولها مقلق للغاية، مؤكدة أن روسيا تحتاج إلى خفض التصعيد، وتحتاج كذلك إلى إنهاء التهديد الذي يواجه أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، خلال محادثات مع نظيرها الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف، بحسب بيان اليوم الثلاثاء: "تلتزم ألمانيا التزامًا راسخًا بالحل السلمي للنزاع، لكنه من الواضح أيضًا أن الحق في التحرر من التحالفات ليس ورقة مساومة، نحن نعمل بلا كلل من أجل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ومن المهم بالنسبة لي تعزيز ومواصلة العلاقات الأوكرانية الألمانية وتعاوننا الثنائي".

وشددت على أن أوكرانيا تظل ذات أهمية سياسية أمنية بارزة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، قائلة: "نواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وماليًا وأيضًا في المجال العسكري"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية كثفت تعاونها العملي بشكل ملحوظ منذ عام 2014.