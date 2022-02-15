عاجل- المكسيك توجه بنقل رعاياها فى أوكرانيا وسط تزايد التوتر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية، مارسيلو إيبرارد، اليوم الثلاثاء، فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "لقد أصدرت تعليماتى لسفارة المكسيك فى أوكرانيا للمضى قدمًا فى دعم نقل 32 أسرة مكسيكية إلى جنوب البلاد بناء على طلب تلك الأسر، وهو ما سيتم غدا".
وتواصلت دعوات عديد من الدول لمواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا وتجنب السفر إلى هناك مع تصاعد التوترات العسكرية على حدودها مع روسيا، ومخاوف غربية من غزو روسى لأوكرانيا تنفيه موسكو.
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