عاجل.. بيان غربى رباعى: سنعمل على أن تدفع روسيا ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان الرباعى الغربى، أنهم على استعداد على أى عمل عسكرى روسى ضد أوكرانيا، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على أن تدفع روسيا ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا.

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